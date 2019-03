Sgambati: “Convenzione vicina, entro 20 giorni si firmerà”

Sgambati positivo sulla convenzione tra Comune e Società azzurra

Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli è intervenuto a Un calcio alla Radio dichiarando:

“De Laurentiis parla di firma alla convenzione vicina? Il presidente ha detto più di una cosa interessante.

Ha detto “firmeremo” e non solo ne sono convinto e me lo auspico, ha detto “torneremo a lavorare nello stadio”. Nei nostri colloqui sto trovando un nuovo volto del presidente, più aperto e affabile e nei confronti della città.

All’ultima riunione a cui partecipai con lui quando è entrato il sindaco si sono salutati e parlati cordialmente. Ci siamo anche visti fuori dal Comune e il presidente ha pagato un pranzo, mi ha raccontato un sacco di episodi riguardanti il cinema.

Quando si firma? Noi abbiamo già stilato la convenzione, la firmerei domani. Spero in 20 giorni di chiuderla. Spero che anche le opposizioni si mettano a lavorare per la città e per i napoletani.

Complimenti del Questore? Qui si lavora sul serio, non siamo mica a pettinare bambole. Cito Ancelotti? Avete sentito Ancelotti, che ha detto che lavorare a Napoli è stato un premio alla sua carriera”.

