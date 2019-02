RIleggi Live-Ancelotti: “Domani giocherà Chiriches. Tutti possono parlare di tattica!”

Gentili lettori benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Meret e Ancelotti alla vigilia di Napoli-Zurigo

Ancelotti: Sugli esterni sono molto soddisfatto, Hysaj sta facendo una stagione in linea con quelle passate quindi di grande continuità, Malcuit sta facendo molto bene, Mario Rui ha alternato ottime prestazioni a partite sottotono, Ghoulam va fatto un discorso a parte perchè viene da un lungo infortunio.

Ancelotti: Playoff scudetto in Italia? Non ci credo tanto, mi interessa che il calcio italiano cresca gradualmente. Domani porta inviolata o goleada? Mi interessa passare il turno.

Ancelotti: In quali materie bisogna migliorare? A me è sempre piaciuta la storia e la matematica. Ad ogni modo il voto complessivo che do alla mia squadra è 7, poi spero di dargliene uno più alto.

Meret: Di Napoli mi è piaciuto sicuramente il clima, sono abituato a quello del nord e qui praticamente non ho mai avuto freddo. Poi mi piace molto il cibo. Piatto preferito? Mangio veramente di tutto, dalla pizza alla carne e il pesce. Della squadra mi ha colpito molto la coesione del gruppo.

Meret: Confronto con Donnarumma? Lui parte avvantaggiato perchè gioca da 3-4 anni in Serie A, tecnicamente non mi sento inferiore a lui. Io voglio sempre dare il massimo poi saranno gli allenatori a decidere

Ancelotti:Faccio una premessa, qui tutti possono parlare di tattica. L’aspetto tecnico tattico credo non sia cambiato molto, le squadre sono sempre molto ben organizzate. Per il resto abbiamo sempre gli stessi problemi di cultura, si stanno facendo dei piccoli passi in avanti. Mia moglie parla di tattica? Può farlo ma sono io che non voglio parlarne quando sono a casa, preferisco rilassarmi e guardare un film.

Ancelotti: Siamo tutti sotto esame, deve essere uno stimolo per tutti, siamo arrivati alla fase decisiva della stagione. Adesso ogni partita può essere decisiva, sopratutto in Europa League dove se sbagli vai a casa e non puoi pensare più alla gara successiva. Noi invece vogliamo pensarci fino alla fine.

Meret: Fa piacere essere considerato ma non devo distrarmi e non devo avere troppe pressioni o condizionamenti esterni, ho ancora tanto da lavorare.

Meret: “Per tutti i giocatori credo sia un orgoglio giocare con la Nazionale, penso a far bene qui a Napoli per essere chiamato anche in Nazionale”

Ancelotti: “Mi aspetterei più goal da parte dei centrocampisti e qualche movimento in più da parte degli attaccanti, tutte cose di cui abbiamo già discusso e siamo tutti d’accordo. “

Ancelotti: Domani ci sarà qualche cambio, uno su tutti sarà Chiriches!

Meret: Da Ospina e Karnezis posso solo imparare molto, sono due portieri con grande esperienza. Con Ospina ho un buonissimo rapporto e questa alternanza fa bene ad entrambi.

Ancelotti: L’aspetto difensivo mi soddisfa molto perchè difendiamo con la linea alta, se la difesa ha raggiunto una certa solidità è anche merito dell’attacco e del lavoro dei centrocampisti.

Inizia a parlare Ancelotti:2 motivi per guardare Napoli-Zurigo? 1 perchè la squadra sta giocando un buon calcio,2 perchè vogliamo passare il turno, 3 perchè non bisogna sottovalutare l’avversario. Non ho nulla da dire ai tifosi, la squadra sta facendo il massimo per portare la gente allo stadio.

