RILEGGI LIVE – Napoli-Lazio (5-2 Insigne 8’, 53′; Politano 12′; Mertens 65′; Immobile 70′; Milinkovic 75′; Osimhen 80′)

LIVE – Sfida Champions di fondamentale importanza tra il Napoli di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. Segui con noi la diretta testuale.

E’ FINITA!!! UN NAPOLI STELLARE BATTE 5-2 LA LAZIO!!!

Concessi 4 minuti di recupero.

88′ Lobotka prende il posto di Bakayoko.

82′ Dentro Elmas fuori Zielinski nel Napoli.

80′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!! OSIMHEN BUCA LA PORTA E FA UN GOL FANTASTICO…5-2!!!

75′ Ancora gol della Lazio. Milinkovic trasforma su punizione.

73′ Ammonito Di Lorenzo: punizione pericolosa per la Lazio.

70′ Triplo cambio nel Napoli: dentro Rrahmani, Lozano e Osimhen fuori Manolas, Politano e Mertens.

70′ Gol della Lazio. A segno Immobile.

65′ CHE SPETTACOLO AL MARADONA!!!! PARTECIPA ANCHE MERTENS ALLA FESTA, CHE GOL…E’ 4-0!!!!!

64′ Dentro Pereira e Lulic fuori Luis Alberto

58′ Fuori Leiva dentro Cataldi nella Lazio.

53′ GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!! CAPOLAVORO DI LORENZO INSIGNE DALLA LUNETTA DOPO UNA SPLENDIDA RIPARTENZA…CHE GIOCATORE!!! 3-0!

48′ Ammonito Immobile per fallo su Manolas.

47′ Il Napoli fa il 3-0 con Zielinski ma il polacco era in fuorigioco.

Inizia la ripresa.

Termina il primo tempo. Squadre a riposo.

45′ Ammonito anche Mertens.

43′ Fabian ammonito per un fallo a centrocampo.

30′ Ammonito Leiva nella Lazio.

19′ Palo della Lazio colpito da Correa a Meret battuto.

15′ Ammonito Manolas per un duro intervento a centrocampo.

11′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!! RIPARTENZA MAGISTRALE DEL NAPOLI E POLITANO CONCLUDE CON UN MERAVIGLIOSO SINISTRO…2-0!!!

8’ GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!! LORENZO INSIGNE TRASFORMA DAL DISCHETTO…È 1-0!!!

3’ Clamoroso al Maradona! Contropiede Lazio e contatto sospetto in aria: si va al Var ma è rigore per il Napoli per un fallo precedente su Manolas!!!

CI SIAMO, INIZIA LA GARA!!!

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas Koulibaly Hysaj; Fabiàn, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi (in panchina Farris)

