RILEGGI IL LIVE – Napoli-Milan 3-2 (15′ Bonaventura, 49′ Calabria, 53′ e 67′ Zielinski, 80′ Mertens)

Rivivi con noi la diretta testuale di Napoli-Milan, seconda giornata di Serie A ed esordio stagionale degli azzurri al San Paolo.

Spettacolo al San Paolo. Il Napoli finisce sotto 0-2 immeritatamente, subendo due gol dai rossoneri. Poi si scatena Zielinski ed il Napoli si riprende. Il polacco segna una doppietta, dando il via ad una rimonta incredibile culminata con il gol di Mertens. Una vittoria meritatissima di un Napoli che si è mostrato come la migliore squadra in campo. Complimenti al Milan che ha rispettato le impressioni del precampionato mostrandosi come una squadra compatta, decisa, consapevole delle proprie qualità e, soprattutto, coraggiosa. Ma quando il Napoli ha deciso di cominciare a fare sul serio, non c’è stato modo di resistere. Per questa sera è tutto, grazie di essere stati con noi. Sempre Forza Napoli!

94′ – FINISCE QUI!!! STREPITOSA RIMONTA DEL NAPOLI!!!

91′ – Spettacolo Napoli! Azione incredibile partendo dalla difesa, scambio in attacco alla fine tra Mertens e Insigne, un triangolo che manda il napoletano al tiro, Donnarumma gli nega la gioia di un gol che sarebbe stato meritatissimo. Sulla ripartenza del Milan, ammonito Koulibaly.

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

87′ – Contropiede fulminante di Laxalt, palla per Higuain che la spara fuori dallo stadio.

86′ – Ancora un’azione spettacolare del Napoli, scambi tra Insigne e Mertens, Milik mette fuori per Allan che crossa per Mertens. Donnarumma blocca il colpo di testa.

81′ – Gattuso esaurisce i cambi: Cutrone entra in campo al posto di Bonaventura.

Diawara inventa un’imbucata per Diawara che serve Allan sulla destra. Cross perfetto del brasiliano che trova da solo nell’area piccola Mertens. Tiro sul secondo palo per evitare il rientro di Donnarumma per il belga che segna il gol che completa la rimonta. Sorpasso Napoli.

80′ – GOOOOOOOOOOOL!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!! MERTENS!!!! MERTENS!!!! NAPOLI IN VANTAGGIO!!!!!!!

73′ – E il Napoli termina i cambi: Luperto entra a sostituire Mario Rui che aveva preso una botta in un contrasto con Higuain.

72′ – Secondo cambio anche per Ancelotti: standing ovation per Zielinski che lascia il posto a Diawara.

70′ – Secondo cambio del Milan: Laxalt sostituisce Borini.

Zielinski tira senza pensarci su due volte e dopo il gol di sinistro, colpisce di destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo e batte Donnarumma!!!

67′ – E ANCORA LUI!!! ANCORA ZIELINSKI!!!! 2-2 NAPOLI!!!!!

66′ – Giallo per il Milan! Ricardo Rodriguez stende Allan in ripartenza.

63′ – Cambio per il Napoli: fuori Hamsik, dentro Mertens.

62′ – Zielinski!!!! Spreca un’occasione d’oro!!!! Grande palla di Callejon al limite dell’area, Zielinksi controlla i rimbalzi e tira di destro, il pallone non gira a sufficienza.

58′ – Cambio per il Milan: fuori Biglia, dentro Bakayoko.

55′ – INSIGNE!!! Il destro si spegne di un pelo al lato!

Il pressing alto del Napoli con Milik che, assieme a Zielinski, strappa il pallone dai piedi di Biglia. Scambio con Callejon che serve Zielinski, gran movimento del polacco che libera il sinistro e batte Donnarumma.

53′ – GOL DI ZIELINSKI!!!! IL NAPOLI RIAPRE LA PARTITA!!!!

L’inserimento di Calabria premiato dal grande stop di Suso che lo serve in area di rigore. Destro rasoterra che si infila sul secondo palo. Due tiri in porta per il Milan, due gol.

49′ – RADDOPPIO DEL MILAN! Calabria segna ed è 2-0.

21.37 – INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Il Milan si aggiudica la prima ripresa. Napoli padrone del campo ma i rossoneri hanno segnato alla prima occasione. Un pressing continuo all’area di rigore della squadra di Gattuso che ha retto per tutto il primo tempo, cercando e trovando buoni spunti in contropiede.

45+3′ – Milik!!! Sventola di mancino, Donnarumma mette in calcio d’angolo! Il Napoli non riesce poi a sfruttare il piazzato. Dopo i tre di recupero finisce il primo tempo.

43′ – Palla spiovente nell’area di rigore del Milan, Calabria salta e travolge Mario Rui. Per l’arbitro il fallo è del portoghese. Proteste da parte di tutti i componenti del Napoli, dai giocatori in campo ai componenti della panchina. Ancelotti invoca un rigore che non arriva.

40′ – Zielinski strappa via un pallone a Biglia sulla trequarti, rientra sul mancino e calcia in porta. Largo il tiro, ma il Napoli preme a caccia del pareggio.

39′ – Allan conqusita una palla vagante e riesce a servire Callejon. Lo spagnolo stoppa e calcia in porta in un attimo. Il tiro di potenza sibila alla sinistra del palo, dando l’illusione del gol.

36′ – Un’occasione per il Napoli con Albiol che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in area di rigore stoppa male il pallone e non risece a concludere bene in porta. Il Milan fa paura nelle ripartenze con la difesa azzurra che sembra ballare troppo.

30′ – Doppio giallo! Ammoniti Insigne e Suso che si sono beccati in modo troppo vistoso.

26′ – Il Milan si chiude, cercando poi di sfruttare il contropiede. Toglie in questo modo spazi alla manovra del Napoli.

21′ – Prima Donnarumma su azione, poi Milik su calcio d’angolo anticipano Koulibaly e gli negano un gol di testa che poteva voler dire pareggio. Pochi minuti prima, Bonaventura ha rischiato di segnare il raddoppio con un’aizone personale.

Un cross dalla destra trova la sponda di testa di Borini che approfitta della distanza lasciatagli da Hysaj per servire con un pallone non facile Bonaventura. L’ex giocatore dell’Atalanta si coordina con un’acrobazia per tirare al volo di destro e batte Ospina.

15′ – GOL!!! IL MILAN SEGNA IMPROVVISAMENTE! Gol di Bonaventura.

13′ – Proteste dei giocatori del Milan, Bonaventura finisce a terra al limite dell’area dopo un presunto contatto con Albiol. Contropiede del Napoli ma Insigne tenta un pallonetto poco probabile che finisce larghissimo.

9′ – Insigne da lontano! Palla che sorvola la traversa. Il Milan non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Il Napoli ha alzato il ritmo ed il pressing.

7′ – Strepitoso recupero palla di Allan sulla trequarti offensiva. Serie di scambi veloci degli azzurri che terminano con il tiro di Callejon, defilato sulla destra, murato dalla difesa rossonera.

5′ – Il primo tiro in porta è del Napoli! Spettacolare difesa del pallone di Milik che allarga a sinistra. Mario Rui si propone, cross lungo sul secondo palo dove arriva Callejon. Passaggio di prima dello spagnolo in mezzo che trova Allan, il brasiliano angola ma non ci mette la giusta potenza. Donnarumma si tuffa alla sua destra e blocca senza problemi.

2′ – Due striscioni esposti dalle curve: “Evviva la Curva A” scrive la B ed “Evviva la Curva B” scrive la A.

20.30 – FISCHIO D’INIZIO!!!

20.29 – Occhi per l’abbraccio tra Rino Gattuso e Carlo Ancelotti, subito dopo l’inno della Serie A. Tutti indossano la maglia commemorativa della tragedia di Genova. Foto di rito, poi tutti in campo. Stiamo per cominciare!

Tanti fischi nel prepartita per Higuain, applausi invece per Pepe Reina.

20.27 – Le squadre stanno entrando in campo, guidate dall’arbitro di questa sera, Paolo Valeri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI E MILAN.

Benvenuti amici di 100×100 Napoli alla diretta testuale di Napoli-Milan, esordio stagionale degli azzurri al San Paolo. In questa seconda giornata di Serie A il Napoli tenterà di superare i rossoneri e di mettere in fila la seconda vittoria consecutiva dopo quella all’Olimpico contro la Lazio. Lazio che è stata sconfitta dalla Juventus (2-0 allo Stadium) nel pomeriggio con i bianconeri che sono la prima squadra a 6 punti di questa nuova Serie A. Il Milan invece è all’esordio stagionale a causa del rinvio della gara contro il Genoa per il crollo del ponte Morandi. Sfida ricca di suggestione, poi, per il ritorno al San Paolo di Reina e di Higuain, mentre dall’altra parte Ancelotti sfida il “suo” Milan, allenato da uno dei suoi pupilli, “Ringhio” Gattuso.

