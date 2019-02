Rileggi Live-Napoli-Zurigo 2-0(42′ Verdi 75′ Ounas)

Gentili lettori benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Zurigo

Finita, Napoli batte Zurigo 2-0 e stacca il pass per gli ottavi

92′ Clamorosa occasione da goal per Milik che in spaccata non trova il goal

Sono stati concessi 3 minuti di recupero

80′ Splendido tiro a giro di Milik, grande parata di Brecher

76′ Terzo ed ultimo cambio nel Napoli, fuori Ounas e dentro Milik

75′ Goooooooooaaalll!! Adam Ounas segna il goal del



66′ Secondo cambio nel Napoli, fuori Zielinski dentro Allan

56′ Primo cambio nelle fila del Napoli, fuori Chiriches, dentro Luperto

52′ Ghoulam travolto in area di rigore, rigore nettissimo negato da Sidiropoulos

47′ Occasionissima per lo Zurigo, cross sul secondo palo per Khelifi che calcia al volo in area di rigore, palla fuori di poco.

Iniziato il secondo tempo

Finisce qui il primo tempo

42′ Gooooooooaaallll!! Simone Verdi servito splendidamente da Ounas porta in vantaggio il Napoli

37′ Altra occasione per il Napoli, Insigne mette in mezzo da palla inattiva, Mertens anticipa tutti ma Brecher para con un grande riflesso.

35′ Ammonito Chiriches

24′ Occasionissima per il Napoli che si conclude con Insigne che calcia alto sopra la traversa

16′ Bell’inserimento di Verdi che entra in area di rigore e calcia verso la porta ma Brecher gli chiude lo specchio.

Il Napoli soffre il pressing ultra offensivo dello Zurigo

Tutto pronto, iniziata la partita!

