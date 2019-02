Giuntoli: “Vogliamo raccogliere qualcosa di importante. Crediamo molto in Diawara”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima del match contro lo Zurigo.

“Ad Ancelotti do un 8, alla squadra invece un 7. Per migliorare? L’asticella è rappresentata da un trofeo, questa piazza, questo presidente lo merita. Nel gioco e nei numeri, la nostra squadra è straordinaria, speriamo di raccogliere qualcosa di importante. Milik è un ragazzo molto sfortunato, ma ha una media gol pazzesca. Vede la porta, la sente, fa un grande lavoro per i compagni. Molti dimenticano che quest’anno ha segnato 12 reti, ora non sta segnando come tutta la squadra, ma sono momenti, per uscire dai quali bisogna uscire lavorando. Crediamo molto in Diawara, partì in maniera straordinaria due anni fa, poi fu messo un po’ da parte a causa dell’esplosione di Jorginho, ma ora ci ha dato dei segnali importanti. Favorite per l’Europa League? Non voglio fare distinzioni, noi dobbiamo solo riuscire a fare il nostro calcio: in questo modo riusciremo sicuramente ad arrivare lontano”.

