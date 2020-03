Ripresa degli allenamenti: De Laurentiis, Giulini e Lotito contro Agnelli e Marotta

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, per la ripresa degli allenamenti ci sarebbero delle divergenze di idee.

“Lazio, Napoli e Cagliari sono orientate ad andare avanti per la loro strada e, forti del dpcm del Governo che è dalla loro parte, intendono riaprire già nei prossimi giorni i rispettivi centri sportivi ai singoli che hanno voglia di sudare in campo e non a casa da soli. Pare che anche alcuni club del torneo cadetto sposino questa posizione. Chiara l’irritazione di 17 società su 20 di A che ormai da una settimana abbondante cercano un punto d’intesa per fissare condizioni di ripresa dell’attività sostanzialmente uguali per tutti. Dalla loro parte la Juventus, l’Inter, il Milan e le altre formazioni hanno la Federazione italiana medici sportivi che chiede a tutti di ripartire dopo il 3 aprile e ha stabilito, tramite un documento diffuso ieri, un protocollo di lavoro a step (non si può fin dal primo giorno di sedute far finta che il Coronavirus non sua esistito). E pure l’Aic non è a favore di un’immediata ripresa. “

