Ritiro Castel di Sangro

Ritiro Castel di Sangro posticipato l’orario dell’evento

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Questa sera è prevista la presentazione di Allegri ed il suo staff nel ritiro di Castel di Sangro, così come già avvenuto in Trentino.

Inizialmente l’appuntamento era fissato per le 19:30,

poi è stata comunicata la posticipazione dell’orario alle 20:30.

Invariata la location in piazza Plebiscito.

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