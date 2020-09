Rizzoli: “Meno rigori leggeri, niente fischio se il braccio non si può ritirare”

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri della Lega Calcio, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport delle novità aribtrali.

“Premesso che i dati dell’ultima Champions evidenziano più falli e gialli per le squadre italiane dimostrando che c’è un’attitudine al gioco diverso, sì, ci sono rigori concessi che sono troppo leggeri. C’è contatto e contatto, soprattutto nel calcio, che è fatto di contatto. Un tocco come quello di De Roon dell’ultima Juve-Atalanta, ad esempio non lo vorrei rivedere: è troppo leggero. Sono situazioni da valutare sul campo, però non possiamo togliere al difensore la possibilità di fare un movimento istintivo: se il braccio non poteva essere più ritratto non deve essere punibile. L’obiettivo è permettere ai difensori di non giocare come i pinguini. L’augurio è che se ne fischino di meno: vorrebbe dire che si interpretano meglio contatti valutati in maniera troppo leggera e che i giocatori capiscano che un contatto non equivale a un rigore”.

