Roberto Fico é il nuovo governatore della Campania. Il dato e le congratulazioni di De Laurentiis.

Roberto fico é stato eletto governatore della Campania in una coalizione di centro sinistra,

anche in Puglia il centro sinistra si aggiudica il governo regionale mentre in Veneto vince la destra

Roberto Fico su é attestato intorno al 65% un dato significativo é quello della scarsa affluenza nazionale alle urne, poco più del 40%.

Al neo Presidente anche le congratulazioni di De Laurentiis su X

Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania, succede a Vincenzo De Luca. A lui gli auguri di buon lavoro per una Regione che ha molto da lavorare, in un momento in cui l’Italia avrà sempre più bisogno del Sud. In bocca al lupo e congratulazioni a Roberto Fico!

