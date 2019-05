Roberto Insigne: “Lorenzo un idolo, quale invidia? Se saliamo in A canto neomelodico”

Roberto Insigne, attaccante del Benevento in prestito dal Napoli e fratello di Lorenzo, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Se andiamo in Serie A voglio esibirmi come cantante neomelodico. La mia canzone preferita è ‘Chiove’ di Gigi D’Alessio, ma prima di ogni gara non mancano mai ‘L’infermiera di notte’ di Gianni Celeste e quelle di Luciano Caldore. Sono pronto a cantarne una davanti a tutto lo stadio. Sono contento di aver messo il piedino in 20 gol tra gol e assist, ma punto a fare ancora meglio.

Il presidente è una persona meravigliosa e ha fatto un macello per portarmi a Benevento. Quando De Laurentiis chiedeva troppo per il mio cartellino ha battuto i pugni sul tavolo spiegando che voleva comprare Roberto Insigne e non Lorenzo, facendo scoppiare tutti a ridere.

Lorenzo è un idolo per me. Parliamo di uno dei più forti in circolazione, il capitano del Napoli e n° 10 della Nazionale, come potrei provare invidia? Non rosico se mi dicono che è più forte e io scarso. Anzi mi viene da sorridere, sono orgoglioso di lui”.

