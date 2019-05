Serie B, sospesa la delibera sui Playout

Con un nuovo comunicato stampa la Serie B si esprime ancora sulla questione relativa allo svolgimento dei playout di questa stagione.

Delibera sospesa, dunque, “fino alla Camera di Consiglio del prossimo 11 giugno, fissata per la trattazione collegiale” come si legge sullo stesso comunicato. Entro quella data però è attesa la sentenza del Tribunale Federale sulle sorti del Palermo e di conseguenza nel caso in cui venisse accolto il ricorso rosanero i playout si disputerebbero tra Salernitana e Venezia..

Di seguito il comunicato integrale:

“Preso atto del decreto del Presidente del Tar del Lazio, emesso in data odierna sul ricorso del Foggia Calcio, il Consiglio Direttivo della Lega B, riunitosi a Milano, sospende la propria delibera del 13 maggio 2019 (nella parte concernente i playout) fino alla Camera di Consiglio del prossimo 11 giugno 2019, fissata per la trattazione collegiale”.

