Rodrigo De Paul, un talento finalmente esploso?

Rodrigo De Paul è uno dei nomi accostati al Napoli in questa sessione di mercato estivo, con l’esplosione definitiva di quest’anno. Vediamo meglio nel dettaglio il giocatore.

Rodrigo De Paul è il classico giocatore argentino con il talento, e che quando vuole sa essere molto decisivo. Lo ha sempre dimostrato questo, e solo quest’ultimo anno con l’Udinese pare essere definitivamente esploso; prima nelle mire dell’Inter, ora il Napoli è tornato di prepotenza su di lui.

Rodrigo è un classe ’94, quindi ancora abbastanza giovane e con ancora margini di miglioramento; un giocatore che nasce trequartista, ma Del Neri ha l’intuizione di spostarlo sulla sinistra dove poi continua a giocare. Quel che è certo è che può ricoprire entrambi i ruoli tranquillamente.

Esordisce con il Racing Avellaneda nel 2013, dove poi è notato dal Valencia che lo acquista nel 2014; successivamente, dopo 2 anni, finisce in prestito all’Avellaneda per sei mesi. L’Udinese, fiutando l’affare, lo acquista l’estate di quell’anno per una cifra intorno ai 3 milioni di euro.

Dopo i primi due anni dove ha fatto vedere le sue qualità in modo altalenante, la consacrazione arriva quest’anno. De Paul infatti è il principale artefice della salvezza dell’Udinese (3 assist fatti solo nell’ultima partita..). In totale, quest’anno, ha totalizzato 9 gol e 8 assist.

Tra le sue caratteristiche principali ci sono il controllo di palla certosino, il dribbling ed un veloce cambio di passo. Inoltre è dotato un buon tiro dalla distanza e di una buona visione di gioco per l’ultimo passaggio; tra le sue caratteristiche c’è da dire che, grazie al suo fisico e la sua velocità, è bravo nella fase difensiva.

In particolare è molto bravo nell’intercettare i passaggi degli avversari, riconquistare palla e ripartire subito in contropiede. Per Ancelotti ed il suo modulo rappresenta un valido prospetto come esterno sinistro, dove abitualmente gioca.

Oltre a ciò, con la sua tendenza ad accentrarsi per provare il tiro è proprio il tipo di giocatore che potrebbe fare al caso del mister. Il fatto di essere anche un centrocampista centrale poi, lo rende molto duttile. I suoi procuratori sono Leandro Pereiro e Augustyn Jimenez, assunti in vista di questa sessione estiva di mercato.

Il suo valore attuale è di 18 milioni, secondo transfermarkt, ma l’Udinese ne chiede 30 anche per via dell’ottimo campionato disputato.

