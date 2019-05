Giovanni Di Lorenzo, il terzino rivelazione dell’Empoli

Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato su un interessamento del Napoli per Giovanni Di Lorenzo, terzino dell’Empoli

Nato il 4 agosto del 1993 a Castelnuovo di Garfagnana, comune della provincia di Lucca.

Alto 187 cm per un peso di 83 kg.

Cresciuto nella Lucchese, si trasferisce alla Reggina nell’estate del 2009. Con la maglia della squadra calabrese disputa un campionato allievi, vincendo il Torneo Internazionale Sanremo, e due campionati primavera di cui diventa capitano.

Il 29 Maggio del 2011 fa il suo esordio in Serie B a 17 anni con la maglia della Reggina.

Un anno dopo viene ceduto in prestito al Cuneo in Lega Pro.

Nel 2013 torna alla Reggina e viene confermato, colleziona 20 presenze in maglia amaranto, la stagione si conclude però con la retrocessione in Lega Pro.

Il giocatore disputa dunque nel 2014-15 una stagione in Lega Pro con la Reggina, l’anno dopo resta in Lega Pro ma passa al Matera, dove resterà 2 anni.

Il 30 agosto del 2017 si trasferisce all’Empoli e torna dunque a giocare in Serie B. Il 23 aprile 2018 trova anche il suo primo goal contro il Frosinone nella vittoria per 4-2. La stagione si concluderà con la promozione in Serie B.

Il 19 agosto del 2019 fa il suo esordio in Serie A nella partita vinta per 2-0 contro il Cagliari. Nella partita di ritorno con il Cagliari finita 2-2 il 20 gennaio 2019 Di Lorenzo trova anche il suo primo goal in Serie A.

Per quanto riguarda la Nazionale fa il suo esordio il 27 marco 2013 con l’Under 20 guidata da Luigi Di Biagio. il 14 agosto del 2013 fa il suo esordio con l’Under 21 guidata sempre da Di Biagio.

Fonte foto: Account Twitter Empoli

