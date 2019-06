Rodrigo, attaccante del Valencia e della Nazionale spagnola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marca.

“Sono un giocatore sotto contratto e anche il club ha le sue necessità. Non posso, però, garantire che rimarrò al Valencia. Adesso non sono comunque preoccupato, voglio godermi la Nazionale che mi sono meritato sul campo”. L’attaccante, già da tempo, è nel mirino del Napoli, che vorrebbe acquistarlo per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Comments

comments