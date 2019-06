Manolete (As): “James può arrivare al Napoli, il Real Madrid deve far cassa”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Manuel Esteban Manolete, As.

“C’è la possibilità che James arrivi al Napoli perchè il Real Madrid ha bisogno di cedere e il Bayern ha già rifiutato di riscattarlo. Occhio, però, in Italia, alla Juve: l’amicizia con Ronaldo potrebbe essere decisiva. Tra Napoli e Real potrebbero esserci diversi affari: c’è un interesse per Ceballos e Llorente. Koulibaly piace al Real Madrid ma non è una priorità, per ora la concentrazione è su altri profili come Jovic ed Hazard. Gli spagnoli, però, hanno bisogno di cedere almeno 8/10 giocatori. Tanti calciatori potrebbero essere deprezzati e i dirigenti del Napoli sanno quanto dover investire”

