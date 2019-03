Salisburgo, Rose in conf. stampa: “Risultato pesante ma mai dire mai. Dobbiamo imparare dai nostri errori”

Marco Rose, tecnico del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

“Siamo stati coraggiosi, ma a fasi alterne, abbiamo iniziato bene con chance che avremmo dovuto sfruttare meglio, poi abbiamo subito due gol, abbiamo ripreso a giocare ma, infine, l’autogol ci ha un po’ demoralizzati. Con squadre come il Napoli bisogna essere coraggiosi per tutta la gara e non solo a spezzoni.

Abbiamo avuto possibilità non sfruttate, dobbiamo lavorare sulla nostra sicurezza e il nostro coraggio. Sarebbe stato importante trovare il gol in vista del ritorno. Samassekou e Lainer sono due giocatori pronti per il salto di qualità, ma non sono gli unici che abbiamo nella nostra squadra: ci sono altri ragazzi che magari stasera non hanno dimostrato a pieno il loro valore.

Sarà difficile ribaltare il risultato dell’andata ma non bisogna darsi per vinti: segnare all’inizio potrebbe essere importante. Vogliamo, comunque, giocare una gara di grande livello, anche per la presenza dei nostri tifosi e di quelli del Napoli che verranno in trasferta.

Perché ho tolto Dabbur? Volevo inserire giocatori più freschi, ho deciso di giocarmi altre carte in attacco. Ci sono stati errori individuali e di gruppo che hanno pesato sul risultato. Siamo una squadra giovane ed anche commettere errori può essere importante per imparare e migliorarci. Ci serve più costanza, abbiamo giocato a ritmi molto intensi ma andando a vedere le statistiche, il Napoli ha avuto molte più occasioni. Ripeto, impariamo dai nostri errori, visto che molte occasioni per gli azzurri sono nate da errori individuali del nostro reparto difensivo.

Le assenze di Koulibaly e Maksimovic al ritorno? Dobbiamo concentrarci sul creare più occasioni da gol, anziché pensare alle mancanze del Napoli”.

