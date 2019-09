Sampdoria, al San Paolo con un nuovo modulo?

Dopo le prime due gare di campionato, in cui ha rimediato due sconfitte, subendo 7 gol, la Sampdoria potrebbe presentarsi con un nuovo modulo al San Paolo.

Il tecnico blucerchiato Eusebio Di Francesco starebbe, infatti, pensando di accantonare il “suo” 4-3-3, per affidarsi a uno schieramento che possa dargli maggior copertura. Il dubbio è tra il 4-3-1-2 e il 3-4-1-2: in entrambi i casi, Caprari sembra favorito per il ruolo di trequartista, alle spalle della coppia formata da Quagliarella e Rigoni.

