San Siro, il sindaco di Milano apre alla vendita

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni con cui ha aperto alla vendita dello stadio San Siro.

“È chiaro che qui dobbiamo compendiare l’interesse pubblico e della città con delle legittime aspirazioni di alcune società private di avere uno stadio. Ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio San Siro o uno a Sesto. Io ne aggiungerei una terza: siamo disponibili a cedere San Siro, ma il Comune non vuole fare soldi e siamo disponibili ad una valutazione di un ente terzo che ci dica quanto vale. Non abbiamo interesse a speculare su San Siro. Più di ciò non posso fare, le squadre sceglieranno cosa gli conviene. Ma colgo l’occasione per ribadire la disponibilità a cedere San Siro. La cosa importante adesso è arrivare presto alla decisione perché il ritardo rischia di trascinarsi per molto tempo, ma noi diamo la nostra disponibilità”.

