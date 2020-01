San Paolo, 5 arresti e daspo per aste, fumogeni e manufatti illegali

Cinque arresti tra cui tre appartenenti al gruppo ultrà Fedayn della Curva B, questo quanto riportato da una nota ufficiale della Questura di Napoli.

La Questura di Napoli con una nota ufficiale informa che:

“nel corso dei servizi di prevenzione e controllo svolti ieri durante l’incontro Napoli-Perugia, un equipaggio del Commissariato San Paolo ha fermato e controllato cinque persone a bordo di una Fiat 500 nell’area di parcheggio di piazza D’Annunzio, nelle immediate vicinanze della Curva B dello stadio. Nell’auto sono state rinvenute 24 aste rigide, 10 manufatti artigianali di illegale fabbricazione di tipo pirotecnico comunemente denominati “track”, 12 “black thunder”, 28 fumogeni, 2 barattoli di “smoke signals”, 1 segnale fumogeno tipo “boetta”, 10 fumogeni con “black thunder” uniti con nastro isolante bianco.

Cinque persone, quattro napoletani e un corallino, di cui una già sottoposta a Daspo, sono state arrestate per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive e nei loro confronti sono stati emessi Daspo per periodi dai 4 ai 5 anni. Tre di essi sono ritenuti appartenenti al gruppo ultras Fedayn della curva B”,

