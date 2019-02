San Paolo ancora semivuoto, dopo Lazio e Torino anche con lo Zurigo

Sarà un San Paolo ancora senza linfa vitale quello contro lo Zurigo, attesi solo 20 mila spettatori

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport emerge un dato che non fa ben sperare: fino ad ora sono stati venduti 15mila biglietti per la sfida contro lo Zurigo quindi in totale ci saranno circa 20mila spettatori al San Paolo.

Pubblico non da grandi occasioni, come si sperava, ma lo stesso di Lazio e Torino.

Secondo la Gazzetta ci potrebbe essere un cambio di rotta dai primi di marzo, dato che il 3 c’è la Juve e poi gli ottavi di Europa League, impegni che sicuramente spingeranno i tifosi a tornare al San Paolo.

