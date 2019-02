Capello dice la sua sulla partita del Atlentico contro la Juventus e la direzione delle gare degli arbitri in Italia

Capello al commento della partita Atletico vs Juventus ai microfoni di Sky Sport: “In Italia la Juventus incontra squadre intimorite, giochicchia.” Poi sulla gestione delle partite degli arbitri in Serie A: “Al minimo contatto si buttano s terra e gli fischiano fallo, in Champions non funziona così.”

