San Paolo, arrivata la decisione sui sediolini e sui maxischermi

Nell’edizione di oggi de Il Mattino si può leggere che hanno deciso il colore dei sediolini del San Paolo ed in quali settori andranno i maxischermi.

Tutto deciso sui sediolini e sui maxischermi; a dirlo è l’edizione odierna de Il Mattino. Il Comune di Napoli dovrà solo formalizzare le scelte prese, nella giornata di oggi.

I sediolini del San Paolo saranno azzurri in breve tempo, con alcune macchie marroni e gialle nell’anello inferiore per “pixellare i vuoti”. Decisa anche la posizione dei maxischermi: uno in tribuna Nisida e l’altro nei Distinti.

