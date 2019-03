Universiadi: ci sono ritardi gravi su ogni aspetto

Per le Universiadi, che si terranno quest’estate a Napoli, ci sono ancora ritardi sotto ogni aspetto dell’organizzazione. A riportarlo è Il Mattino.

In questo momento, se si svolgessero le Universiadi, in molti non sarebbero a conoscenza dei giochi che porteranno all’incirca 10 mila atleti qui in Campania. Più o meno è questa la situazione descritta da Il Mattino, che lancia un altro allarme a tal proposito.

A mancare sono 5600 volontari ed al momento solo 1000 si sono registrati; questi registrati però dovranno essere contattati, incontrati ed istruiti sui compiti da svolgere. Compiti che riguardano federazioni sportive, accrediti o l’accompagnamento delle delegazioni.

Oltre a questo ci sono molti problemi sulla logistica e sulla promozione, praticamente ferma. Una situazione non delle migliori insomma.

