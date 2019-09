San Paolo, resp. ARU: “Attivi i maxischermi ed il riconoscimento facciale”

Il San Paolo si prepara alla prima stagionale. Ecco le parole di Flavio De Martino, responsabile dell’ARU, a Radio Punto Nuovo.

“Ci siamo impegnati molto per i lavori al San Paolo e lasciamo alla società uno stadio non nuovo ma più moderno e sicuro. Lavoriamo tutti i giorni, anche sabato e domenica. L’impianto di video-sorveglianza è all’avanguardia, prevede il riconoscimento facciale. Inoltre, sono stati installati due maxi schermi, che saranno già attivi contro la Sampdoria. Abbiamo anche ultimato i bagni esistenti e dopo la partita di Champions partiremo con l’installazione dei nuovi: ci saranno anche dei bagni per i disabili. C’è una bella vasca all’interno dei nuovi spogliatoi.

Smontare il terzo anello non è facile, servirebbe un investimento più importante: proveremo a coprirlo con dei pannelli. Le nostre possibilità economiche si sono esaurite con gli interventi sui servizi igienici. I lavori penso saranno completati entro l’anno. Abbonamenti? Sono anni che i tifosi vengono allo stadio solo per le partite importanti. Oggi, con il nuovo stadio, non hanno più scuse: mi auguro che tornino tutti. Lavorare con De Laurentiis non è facile ma nemmeno difficile”.

