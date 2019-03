San Paolo stufo dei cori contro il presidente AdL

Nella partita di giovedì sera si è verificato un fatto piuttosto importante allo stadio; i tifosi degli altri settori hanno fischiato i cori contro AdL che partivano dalle curve.

Un fatto importante quello accaduto giovedì sera, durante Napoli-Salisburgo; i tifosi presenti negli altri settori dello stadio hanno fischiato i cori contro il presidente De Laurentiis che partivano dalle curve. Questo fatto è sottolineato dal Corriere dello Sport, e di seguito ecco cosa dice:

“Mai come adesso il dibattito è (del) pubblico e va in onda, una partita sì e l’altra pure, in uno stadio che si è spaccato in due frange rumorose; ognuna a modo suo, che ondeggia tra gli oltranzisti e gli alleati in una guerra bollente all’ultimo coro, su posizioni chiaramente opposte che avvolgono Aurelio De Laurentiis.

Lo trascinano da un capo all’altro del San Paolo, lasciandolo ondeggiare tra il fuoco del nemico e la difesa d’ufficio di chi ha scelto di stargli al fianco.

La Napoli collerica ed allergica a De Laurentiis ha di nuovo espresso le proprie posizioni, e in maniera possente; innanzitutto al Tardini, toccando il diapason dell’insofferenza con quell’assalto frontale che non ha risparmiato quasi praticamente nessuno e che – da padre in figlio – è scivolata nel livore e persino nella ferocia cattiveria.

Poi hanno rilanciato domenica scorsa e anche giovedì sera, in un San paolo che però nei suoi trequarti ha rotto gli argini e si è stufato di quel clima irritante e ha cominciato a fischiare.



Napoli ha scelto di stare contro De Laurentiis e poi al suo fianco, sviluppando una propria, personalissima ‘ola’ del San Paolo che da un settore all’altro si ingrossa e si sgonfia; in un concerto a più voci che sembra racchiuda in sé tracce d’un irragionevole masochismo nel quale non s’intravede un perché.“

Comments

comments