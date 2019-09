Sarri a DAZN: “Ci sono dei miglioramenti, bisogna perfezionare la fase difensiva”

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Brescia.

“Siamo migliorati dal punto di vista del palleggio, abbiamo controllato meglio la partita. Dobbiamo migliorare la fase difensiva ma ho visto miglioramenti nel palleggio e nelle occasioni create. Buona personalità dopo aver subito un gol al terzo minuto.

Appena abbiamo preso gol stavo già pensando di inserire Cuadrado ma in proiezione secondo tempo. Poi è entrato per l’infortunio di Danilo ma dopo aver fatto ottime prestazioni da esterno offensivo anche oggi ha giocato bene. E’ in un buon momento di forma.

Dybala ha fatto una buona partita dal punto di vista offensivo e difensivo, l’ho visto molto applicato. E’ uscito un po’ acciaccato speriamo di recuperarlo per la prossima partita.

Per il modulo dipende dai momenti. Oggi abbiamo deciso di andare con la soluzione del 4-3-1-2 sfruttando i centrocampisti offensivi. Sulla trequarti ci possono giocare in molti come Rabiot, Ramsey o lo stesso Dybala.

De Ligt sta crescendo, serve pazienza. E’ un ragazzo giovane, che viene da un calcio diverso e che si sta ambientando in una realtà diversa. Koulibaly è un fenomeno ma anche lui all’inizio ha dovuto adattarsi. Penso che all’inizio siamo vulnerabili come fase difensiva di squadra, il gol dopo voglio rivederlo.”

Comments

comments