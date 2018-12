Sarri: “Cori razzisti? in Italia si deve fare di più. Koulibaly uomo meraviglioso”

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato del caso-Koulibaly in conferenza-stampa pre-match.

“Sappiamo che a livello calcistico ci sono alcuni problemi in Italia. Penso che questo valga soprattutto per Napoli. Noi ci siamo fermati in occasione di due partite, una volta contro la Lazio a Roma ed un’altra contro la Sampdoria a Genova. Io sono davvero molto dispiaciuto per Kalidou perché è un uomo meraviglioso. Mi spiace tanto per quello che gli è successo e penso che in Italia si possa fare di più per questo tipo di problema”.

