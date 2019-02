Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra contro il Tottenham, che ha rasserenato gli animi in casa Blues.

“Le voci sull’esonero? Ci vuole molto altro per non farmi dormire. Dormo molto sereno. Ho parlato con la società e mi hanno detto che non è vero tutto quello che si legge, bisogna fidarsi. Kepa? Ha commesso un errore e ha pagato. Ora non dobbiamo ammazzarlo”.

