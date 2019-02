Il Napoli ha chiesto Isco al Real Madrid?

Secondo un’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera il Napoli avrebbe chiesto informazioni su Isco del Real Madrid.

Com’è ben noto Isco è in uscita dal Real Madrid; oltre ad Inter e Juventus però, sembra che anche la squadra partenopea abbia chiesto informazioni sul giocatore. Almeno questo è quanto scrive il Corriere della Sera.

“Inter, Juve e Napoli lo hanno già chiesto. Il centrocampista potrebbe finire in nerazzurro in un’eventuale trattativa con Icardi. A Napoli è Ancelotti a premere per averlo, la Juve lo cerca da tempo ma il Real chiede Alex Sandro.”

Per il quotidiano è Ancelotti a premere per averlo. Di sicuro si è certi di una cosa: sarà una delle trattative più bollenti dell’estate quella di Isco.

