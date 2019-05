Sarri favorito per la panchina della Juve, superato anche Pochettino

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea ed ex Napoli, sarebbe il favorito per la panchina della Juventus. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport.

“La Juventus sa che le finali di Europa League e di Champions sono ormai dietro l’angolo, come l’annuncio dell’erede di Massimiliano Allegri. Il popolo juventino continua a parlare di Pep Guardiola, mai l favorito resta Maurizio Sarri. La chiave è il rapporto con la società.

Sarri ha un contratto fino al 2021 con il Chelsea, Pochettino fino al 2023 con il Tottenham. La trattativa sembra delicata con Abramovich e complicatissima con Levy e gioca a favore di Sarri come l’entità del contratto: Sarri chiede 6 milioni a stagione, cifra che non basterebbe per assicurarsi Pochettino”.

