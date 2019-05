Napoli: Di Lorenzo in arrivo, Hysaj in partenza, stallo per De Paul

Il Napoli, terminata la stagione, pensa al mercato ed alla squadra da consegnare ad Ancelotti. Ecco quanto riporta Tuttosport.

Il Napoli sembra avere le idee chiare sul suo futuro, ecco le trattative di cui parla Tuttosport.

Sarà Giovanni Di Lorenzo il primo acquisto per la stagione 2019-20 del Napoli. Da domani si stringerà con l’Empoli per concludere l’affare: contrattazione chiusa a 10 milioni. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli accelererà la chiusura della trattativa anche perché è a conoscenza del pressing di Roma, Inter e Siviglia sull’Empoli per avere il terzino destro che potrebbe prendere il posto di Elseid Hysaj, ormai con la valigia in mano, sull’out di destra a formare la coppia di terzini con Kevin Malcuit.

Elseid Hysaj è pronto all’addio al Napoli. Il suo mentore Maurizio Sarri gli sta chiedendo di aspettare, perché giovedì saprà se resterà ancora al Chelsea oppure se tornerà in Italia. L’Atletico Madrid, interessato al giocatore, è rimasto “raggelato” dalla richiesta del Napoli: 40 milioni. A queste cifre nessuno acquisterebbe Hysaj reduce da una stagione non brillante e il Napoli sarebbe costretto a chiedergli di firmare un nuovo contratto, altrimenti rischierebbe di perderlo a zero, avendo l’accordo con il club azzurro fino al 2021.

Rodrigo De Paul resta tra i nomi più caldi per il mercato azzurro: l’Udinese ha avanzato una richiesta di 35 milioni, mentre il Napoli sarebbe fermo sui 20.

