Sarri ritorna al San Paolo, questa volta con la maglia a righe

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus ed ex allenatore del Napoli, domenica farà il suo ritorno allo Stadio San Paolo, e lo farà da avversario.

Mettendo le lancette indietro di qualche anno nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo, eppure…

Domenica Maurizio Sarri farà il suo ritorno allo Stadio San Paolo, lo farà da avversario e lo farà con quella maglia a righe tanto odiata nei suoi 3 straordinari anni partenopei.

Tante le frecciatine che l’allenatore nato a Bagnoli mandava al suo attuale club: dal ciclo destinato a finire, ai troppi rigori concessi. Ecco, a proposito di quest’ultima si ricorda una conferenza stampa in cui l’allora allenatore azzurro veniva interrogato sui pochi rigori concessi al Napoli. Straordinaria fu la sua risposta che fece sorridere e allo stesso tempo riflettere una popolazione intera. “Per avere dei rigori bisogna che i nostri calciatori vengano fucilati? O bisogna fare le maglie a righe…”

Ed è proprio con quella maglia senza colori che Maurizio Sarri farà il suo ritorno in una terra che l’ha amato in modo viscerale. Nessuno può sapere ne immaginare come verrà accolto, quello che è certo e che nessuno si sarebbe mai aspetto di vivere un momento del genere.

