Assessore Borriello: “Regole troppo rigide al San Paolo”

L’assessore Ciro Borriello è tornato a parlare della vicenda relativa ai tifosi al San Paolo; lo ha fatto a Tutto Napoli, a margine dell’evento della commemorazione per Roberto Fiore.

Di seguito le parole dell’assessore Ciro Borriello:

“Doveroso ricordare un uomo come Roberto Fiore, che ha lasciato un segno su tutto quello che ha fatto. I tifosi si sono fatti sentire contro la Lazio, ma mancano ancora alcuni; le regole sono troppo rigide per alcuni aspetti mentre sono giuste per altri.

I tifosi hanno dato un gran segnale, ora ci si aspetta dei passi avanti dal Calcio Napoli. Come Comune cercheremo di trovare quei strumenti che permettano ai tifosi organizzati di fare il tifo; la fan zone si può fare tranquillamente.

Per la tribuna studenti bisogna dare credito al Napoli per la bella iniziativa. Sul ritorno di Sarri, io non lo fischierò.“

