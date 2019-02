Sarri sconfitto ancora: “Esonero? Non mi preoccupo”

Sarri ha parlato dopo l’ennesima sconfitta stagionale, costata al Chelsea l’eliminazione dalla FaCup da campione in carica.

“Siamo stati sfortunati, nel primo tempo abbiamo giocato meglio, ma siamo andati al riposo sotto di due reti. Nella ripresa c’è stata confusione, contro una squadra che ha pensato solo a difendersi.

Dovevamo spostare la palla più velocemente nel secondo tempo, sia mentalmente che materialmente, e avevamo bisogno di più movimento senza palla, altrimenti è impossibile segnare.

Il mio rapporto con i giocatori è buono, ma le relazioni non sono importanti per ottenere i risultati. Non sono preoccupato per la mia posizione”.

Comments

comments