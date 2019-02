Chelsea, Sarri: “Devo pensare di restare qui a lungo. ‘Sarri-ball’ un falso problema”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha analizzato il momento non facilissimo della sua squadra nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League con il Malmo.

“Devo pensare che sarò il tecnico del Chelsea ancora per molto tempo, altrimenti non potrei lavorare. Non ne sono sicuro, ma devo pensarlo perché voglio sempre lavorare con obiettivi a lungo termine. In questo momento è difficile immaginare un Chelsea in grado di vincere 3-4 partite consecutivamente, ma come tutti sanno nel calcio tutto può cambiare velocemente. Il Malmoe? Per prima cosa abbiamo bisogno di una buona prestazione, poi di un buon risultato e così arriverà anche maggior fiducia. I cori contro il Sarri-ball e il mio modulo? Il sistema di gioco è un falso problema. So che quando uno vince deve mettere dentro un difensore e quando un perde deve inserire un attaccante. Ma io vedo il calcio in un altro modo. Kante troppo avanzato? Dipende da come uno intende il calcio. In quella posizione (centrocampista davanti alla difesa) voglio un giocatore in grado di muovere la palla velocemente e questa non è la principale caratteristica di N’Golo. Se ho sentito Abramovich o Granovskaia? Non in questa settimana”.

