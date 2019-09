Sarri: “Stiamo migliorando. Champions? Dobbiamo divertirci”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Leverkusen.

“Siamo concentrati sul Bayer Leverkusn, non possiamo pensare all’Inter. Giochiamo contro una squadra forte che sta facendo benissimo in Bundesliga. Presenta ottimi dati fisici e mi ha sorpreso per la qualità del palleggio. Havertz? E’ un calciatore che unisce grandi qualità fisiche a qualità tecniche, sicuramente diventerà uno dei più importanti d’Europa“.

Sulla crescita della squadra: “Stiamo migliorando. Credo che a Brescia abbiamo fatto meglio rispetto alla partita contro la Spal. Vedo che durante gli allenamenti la squadra si applica moltissimo e questo mi rende molto contento. Abbiamo aumentato la nostra qualità di palleggio, il prossimo passo deve essere quello di velocizzare il nostro possesso palla. Dobbiamo migliorare nella concretezza in fase offensiva, bisogna essere più cattivi. I nostri dati ci dicono che siamo in crescita sotto tutti i punti di vista”.

Sul percorso in Champions League: “Noi dobbiamo sempre andare in campo con l’obiettivo massimo. Siamo consapevoli che in Champions ci sono tante squadre molto forti al nostro livello, è una competizione dove gli episodi possono essere fondamentali. Il nostro obiettivo primario è passare il turno, è chiaro che vogliamo arrivare fino alla finale. Mi aspetto un buon risultato dalla partita di domani, abbiamo necessità di fare punti. La Champions League è il top come competizione, dobbiamo avere un senso di divertimento nel giocarla non di pesantezza”.

