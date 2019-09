Genk, l’allenatore: “Per noi gara da dentro o fuori”

Felice Mazzù, allenatore del Genk, a poco più di quarantotto ore dalla sfida di Champions League con il Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“E’ stata una partita un po’ particolare. Abbiamo fatto 65 minuti molto buoni, eravamo sul 3-0. Poi i tifosi si sono resi protagonisti di un lancio di oggetti, siamo stati 17 minuti fermi per partita sospesa e alla fine abbiamo subito la rimonta. Avevamo la gara in mano, invece l’abbiamo lasciata andare. Il Genk è una squadra giovane. Tanti sono andati via, all’estero, stiamo formando qualcosa di nuovo. Bisogna dimenticare quanto accaduto e concentrarsi sulla partita col Napoli”.

Sarà da dentro o fuori per voi? “Sì, per noi sarà importante. La qualità del Napoli è evidente, ha vinto contro il Liverpool all’esordio. Sappiamo che è un grande squadra, noi dovremo fare il massimo nella prima partita interna di questa nostra Champions League”.

Che ambiente ci sarà? “Qui sarà una festa per diversi motivi. Il più importante è che qui ci sono tanti italiani, aspettiamo tanti spettatori. Sarà una gara particolare”.

Sul Napoli: “Sappiamo che il Napoli è una grande squadra con un allenatore che ha vinto tanto. I calciatori sono forti. Abbiamo visto la partita col Brescia, Ancelotti ha fatto diverse rotazioni. Ci sono Mertens e Koulibaly, due dei migliori. Vediamo cosa accadrà”.

Su Mertens: “Sarà molto motivato. Conosce bene Genk, quando torna in Belgio viene sempre qui. Ma non è il solo da temere: l’altro attaccante che giocherà, Insigne, Koulibaly. Il Napoli è proprio una bella squadra”.

Il vostro presidente sta preparando un’accoglienza speciale per Koulibaly? “Non sono al corrente di quello che potrà fare, ma conoscendo il club e il mio presidente sono sicuro che sarà fatto qualcosa perché tutti sanno cos’ha fatto Koulibaly qui”.

Hagi è forte? “Il Napoli è già così forte, se vi dico tutto… Scherzi a parte, è un giocatore forte, tecnico, abile nel suo gioco. Sta crescendo in questa squadra, il campionato belga è diverso da quello rumeno”.

