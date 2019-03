Sassuolo, De Zerbi: “Il Napoli sta bene fisicamente ed è in palla da un punto di vista tecnico”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Napoli:

“Il Sassuolo deve continuare, non solo dalla partita col Milan ma da quasi tutto il campionato, con la stessa voglia di fare bene e divertirsi, con la stessa attenzione avuta a San Siro, sapendo la forza del Napoli, che sta bene fisicamente ed è in palla dal punto di vista tecnico, fa delle ottime giocate. Noi però dobbiamo cercare di fare punti e vincere la partita. Per farlo dobbiamo mantenere intatta la nostra identità, con sempre più convinzione e consapevolezza delle proprie qualità.



Giocare a tre o a quattro dipende dal portare o meno la partita ad essere più vicina a quanto prepariamo dal ritiro. Sensi domani non gioca perché non ce la fa a recuperare e non vogliamo rischiarlo, giocherà un altro con caratteristiche diverse ma con la stessa qualità.

Il Napoli pressa altissimo e fortissimo, hanno grandissima velocità, imprevedibilità nei singoli e qualità nell’organizzazione di gioco, sanno giocare, in maniera diversa dall’anno scorso ma con la stessa qualità.

Partita dell’ex? Ho sempre un’emozione diversa quando incontro squadre in cui ho giocato, almeno fino a quando l’arbitro fischia, poi quei novanta minuti penso alla partita”.

