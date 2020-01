Sassuolo, l’ex ds: “Ai tempi di Sarri il Napoli aveva chiuso per Politano e Berardi”

Guido Angelozzi, dirigente sportivo ed ex ds del Sassuolo, ha rivelato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, un retroscena di mercato, risalente ai tempi in cui operava per il club neroverde.

“Politano? Lo presi dalla Roma ai tempi in cui facevo il ds del Sassuolo. E’ un giocatore molto forte che ha avuto la sua consacrazione da seconda punta. Ai tempi di Sarri, il Napoli aveva di fatto chiuso con noi l’accordo sia per prendere Matteo che per Berardi, ma poi il presidente Squinzi fece saltare tutto. Sul match di domani sera? Mi aspetto una partita molto equilibrata, una gara spettacolare. Il Napoli farà soffrire la Juventus”.

