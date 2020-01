Serie A, le formazioni ufficiali di Spal-Bologna

Sarà il match tra Spal e Bologna, valevole per il 21esimo turno di campionato, ad aprire il sabato di Serie A, dopo il successo di ieri del Milan a Brescia.

Gli estensi, dopo la clamorosa ed inaspettata vittoria ottenuta in trasferta contro l’Atalanta, cercano altri punti per restare aggrappati al sogno salvezza. Più tranquilla, invece, la situazione in casa Bologna, squadra che occupa, al momento, il 12esimo posto in classifica.

Queste le formazioni ufficiali:

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio

Comments

comments