Sassuolo-Napoli 1-1: le pagelle di 100×100 Napol

Nella 27esima giornata del campionato di Serie A 2018-19 al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Napoli ha pareggiato 1-1 con il Sassuolo.

ANCELOTTI: 6 – Squadra apparsa pigra e preoccupata più della partita con il Salisburgo che di quella di oggi. Il merito aver giocato sin prisa ma sin pausa, ma ha pagato la poca qualità del centrocampo.

OSPINA: 6 – Nel primo tempo solo un’uscita di pugno, incolpevole sul gol del Sassuolo

MALCUIT: 6,5 – La presenza di Ounas meno difensivo di Callejon lo invitano a limitare la fase offensiva, ma si fa apprezzare per alcune diagonali

CHIRICHES: 6 – Si fa superare solo una volta da Boga, ma ha dimostrato di essere pronto per la trasferta di Salisburgo.

KOULIBALY: 6 – Qualche errore di posizione e qualche eccesso di confidenza quando ha provato a dare una mano alla costruzione della manovra.

GHOULAM: 6 – Non è ancora il miglior Ghoulam ma queste partite servono soprattutto per migliorare la condizione agonistica e la confidenza con il campo.

OUNAS: 5 – Gli ottimi spunti da ala destra vecchio stampo vanificati da eccessi di egoismo. Con il passare dei minuti ha capito che nel Napoli prima della gloria personale viene il risultato di squadra. Cala vistosamente alla distanza.

DIAWARA: 4 – Meno del compitino e non si fa mai notare per una giocata illuminante, fa mancare qualità alla manovra. Solo un tiro da fuori non può bastare.

ALLAN: 5 – Recupera qualche pallone ma è sembrato meno esuberante rispetto ad altre partite, ma la rosa di centrocampisti limitata dal punto di vista numerico lo avrà spinto a dosare le energie in vista della trasferta di Salisburgo.

VERDI: 4 – Ancora spaesato soprattutto in fase di copertura. A Bologna era la stella della squadra nel Napoli invece deve mettersi al servizio del collettivo. Sbaglia anche un gol da posizione favorevole. Praticamente spettatore non pagante in occasione del gol di Berardi.

MERTENS: 5 – Discontinuo nella partecipazione alla manovra e si fa recuperare dal difensore avversario mentre era lanciato da solo verso la porta di Pegolo.

INSIGNE: 6,5 – Qualità e partecipazione alla manovra, ha sprecato una buona occasione ma poco aiutato da Mertens. Nella ripresa si vede poco ma poi trova il colpo del campione in occasione del gol del pareggio.

LUPERTO: 5 – (dal 46′ al posto di Chiriches) – Poco reattivo in occasione del gol di Berardi

MILIK: 5 – (dal 66′ al posto di Verdi) – Combatte di fisico con la difesa avversaria ma non riesce mai ad essere pericoloso.

YOUNES: 6 – (dal 66′ al posto di Ounas) – Si da molto da fare e ha dato un pizzico di qualità in più alla manovra.

ARBITRO MANGANIELLO (di Pinerolo): 5 – Poco concentrato in occasione di qualche fallo non fischiato. Qualche perplessità per un presunto rigore su Milik.

