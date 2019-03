RILEGGI LIVE Sassuolo-Napoli 1-1 (51′ Berardi, 85′ Insigne)

Amici lettori di 100×100 Napoli, benvenuti alla diretta testuale del match, valevole per la 27° giornata di Serie A, tra Sassuolo e Napoli

95′ – Termina il match tra Sassuolo e Napoli. Gli azzurri, con una prestazione pessima, agguantano in extremis un pareggio non proprio incoraggiante sul piano del gioco e della forma fisica.

93′ – Deviazione di Luperto in area del Sassuolo, ma la palla finisce alta.

91′ – Occasione per Milik, che su cross di Ghoulam stoppa bene di petto ma poi calcia debolmente. Para Pegolo.

90′ – Concessi 5 minuti di recupero

85′ – Gol del Napoli! Su cross ribattuto male da Magnanelli raccoglie Insigne, che mette dentro sul secondo palo interrompendo il suo digiuno.

84′ – Entra Babacar per Berardi

83′ – Fuorigioco di Milik su calcio di punizione di Ghoulam. Il polacco aveva comunque messo fuori da pochi passi.

80′ – Sassuolo vicino al raddoppio. Duncan lasciato solo in area spedisce fuori di testa.

80′ – Ammonito Diawara per un fallo su Boga che probabilmente non c’era.

77′ – Pericoloso Magnanelli con un tiro dal limite dell’area che termina alto. protesta il Sassuolo per un fallo sullo stesso Magnanelli.

74′ – Cambio per il Sassuolo. Esce Djuricic ed entra Bourabia

74′ – Grande conclusione di Diawara da fuori area. Pegolo para sulla sua destra e mette in angolo.

67′ – Parapiglia in area di rigore dopo un contatto su Milik. Ammoniti Pegolo e Allan. Il silent check del var non cambia la decisione di non dare rigore.

65′ – Doppio cambio per Ancelotti, che prova a scuotere i suoi: Dentro Milik per Verdi e Younes per Ounas.

60′ – Ammonito Ferrari, che entra in ritardo su Ounas poco prima della trequarti.

57′ – Spreca Koulibaly, lasciato solo in area su calcio d’angolo. Il senegalese colpisce di testa ma manda a lato

51′ – Gol del Sassuolo. Il pressing alto del Napoli con la difesa bassa permette al Sassuolo di sfruttare il campo in contropiede. Dopo la discesa di Boga e il cross di Lirola è Berardi dopo un batti e ribatti a mettere dentro il gol del vantaggio neroverde.

46′ – E’ cominciato il secondo tempo al Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli. Primo cambio per il Napoli: Luperto schierato da Ancelotti al posto di Chiriches.

45′ – Termina la prima frazione di gioco senza recupero. Diverse occasioni ma ancora 0-0 tra Sassuolo e Napoli

42′ – Ancora un contropiede fulminante del Sassuolo sulla sinistra. Grandissima copertura di Malcuit al centro dell’area di rigore.

37′ – Rogerio tira in area dopo un contropiede del Sassuolo. In origine c’era probabilmente fallo su Allan.

32′ – Azzurri nuovamente vicini al vantaggio. Il cross rasoterra di Ghoulam finisce sui piedi di Verdi, che da buona posizione calcia alto.

28′ – Ancora un’occasione per il Napoli. Questa volta è Ounas a mandare per Insigne in area. Il tiro del numero 24 però è centrale.

25′ – Occasione Napoli! Insigne imbuca Ounas che entra in area e prova a fare tutto da solo, ma spara addosso a Pegolo.

23′ – Boga con un numero salta Chiriches e arriva quasi in porta. Chiuso da Diawara in angolo.

22′ – Ancora pericoloso il Sassuolo, con Berardi che stoppa bene in area ma poi calcia su Koulibaly.

21′ – Sassuolo vicinissimo al gol. Boga si accentra dalla sinistra e tira a giro sul secondo palo. La palla non entra di pochissimo.

15′ – Berardi riceve un bell’assist e da appena fuori area ci prova con un tiro interessante, il tiro viene però intercettato dalla difesa azzurra.

13′ – Discesa di Ounas che serve Diawara fuori area. La preparazione è buona ma il tiro finisce nella curva dei tifosi partenopei in trasferta.

9′ – Mertens si invola in area di rigore, ma viene stoppato un attimo prima del tiro da un grande intervento difensivo di Demiral che salva il Sassuolo.

3′ – Insigne prova un magnifico tiro al volo in area di rigore che termina di un soffio largo oltre la traversa. La palla è oltre la linea di fondo.

1′ – E’ cominciata la sfida tra Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (3-4-3): Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Verdi; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

