Sassuolo-Napoli, al Mapei Stadium tappa del tour “Stop al bullismo”

Il Tour “Stop al bullismo” arriva a Reggio Emilia al Mapei Stadium in occasione di Sassuolo-Napoli.

Da alcuni anni fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo e le condotte aggressive tra bambini e adolescenti sono sempre più frequenti. Avvenimenti questi che destano preoccupazione sullo stato sociale in cui vivono i giovani d’oggi, sempre più esposti a violenze e prevaricazioni di ogni genere e spesso incapaci di provare empatia verso i propri simili. È questo che ha spinto CBRE ha dare inizio a questa iniziativa, per rinnovare l’attenzione su questi temi sempre attuali.

Il Sassuolo Calcio, da sempre sensibile a tematiche sociali soprattutto legate al mondo giovanile e alle famiglie, è orgoglioso di aderire a questa iniziativa della società di gestione CBRE mettendo a disposizione al Mapei Stadium, in occasione di Sassuolo-Napoli(domenica 10 Marzo), una postazione per invitare i tifosi a diventare protagonisti della campagna social contro il Bullismo e il Cyberbullismo scattandosi una foto che sarà poi postata sui profili Instagram del Tour e del Sassuolo. La postazione sarà allestita all’interno dello stadio (zona Tribuna EST).

Il Tour “Stop al Bullismo” toccherà 18 Centri Commerciali italiani, tra cui il Centro Commerciale I Petali venerdì 15 Marzo, incontrando gli alunni nei loro nuovi luoghi di aggregazione e socializzazione: i Centri Commerciali. Ogni tappa dell’evento, della durata di una giornata, prevede incontri partecipati e condivisi fra alunni, docenti e genitori, guidati dalla dott.ssa Rosanna Schiralli e il dott. Ulisse Mariani, psicologi e psicoterapeuti, ormai noti per i loro testi rivolti a genitori ed educatori, massimi esperti in Italia nell’ambito della psicologia dello sviluppo e del metodo dell’Educazione Emotiva, introdotto in Italia proprio da loro.

Testimonial dell’iniziativa nazionale sarà la prima crew di influencer italiani: gli House of Talent, molto noti agli adolescenti per la loro partecipazione al noto talent da alcuni anni in onda sulle reti Rai, presenzieranno a ogni tappa nei Centri Commerciali aderenti e gestiti da CBRE, per un’occasione di confronto con i ragazzi sul tema della prevenzione e della lotta al bullismo, ma anche per ringraziare i loro fan e condividere questa importante giornata all’insegna della crescita, della consapevolezza di sé e degli altri.

Il programma dell’evento, che si ripeterà in ogni tappa, è il seguente:

Mattino: arrivo delle scuole al Centro Commerciale e presentazione degli ospiti, gli psicologi Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani

Incontro tra gli psicologi e gli alunni delle scuole

Pomeriggio: House of Talent – talk show sul tema e interazione con i fan, racconti, domande e opinioni dei presenti, moderati da Matteo Altieri. Contemporaneamente, genitori e insegnanti saranno coinvolti in un dibattito a loro dedicato con gli esperti Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani, con l’obiettivo di dare loro consigli utili su come poter intervenire, affinché si realizzi una cultura pedagogica condivisa: l’alleanza scuola – famiglia rimane infatti il cardine da ritrovare e rilanciare.

Per maggiori informazioni ed aggiornamenti sulle tappe fare riferimento alla pagina Facebook Tour Stop al bullismo e al profilo Instagram tour_stopalbullismo.

