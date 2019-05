Sassuolo-Roma, 0-0 all’intervallo: acclamato De Rossi, cori contro Pallotta

Finisce 0-0 il primo tempo tra Sassuolo e Roma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la 37^ giornata di Serie A.

Termina con un pareggio a reti inviolate il primo tempo tra Sassuolo e Roma a Reggio Emilia. La Roma è ancora a caccia di un posto in zona Champions per salvare il proprio campionato e deve far fronte ora anche alla contestazione dei propri tifosi. Infatti, si sono alzati, dal settore ospiti del Mapei Stadium occupato dai tifosi giallorossi, dei cori contro il presidente della Roma, James Pallotta, dopo l’annuncio arrivato in settimana dell’addio di Daniele De Rossi.

Acclamato invece il capitano giallorosso “Capitan Futuro”, che è stato costretto a seguire dalla panchina l’evolversi del primo tempo che, in ogni caso, non ha regalato occasioni che abbiano sbloccato il risultato.

