Sassuolo-Roma 0-0: i giallorossi possono dire addio alla Champions

Finisce 0-0 la partita tra Sassuolo e Roma, i giallorossi di Ranieri non passano al Mapei Stadium e perdono molto terreno dal quarto posto.

Finsce 0-0 al Mapei Stadium, il Sassuolo di De Zerbi inchioda la Roma di Ranieri sullo 0-0.

E’ un pareggio dolorosissimo per i giallorossi, che con una partita in più (e con solo l’ultima giornata da giocare) restano a -2 dall’Atalanta e dal quarto posto che vuol dire Champions League. Roma sfortunata, fermata per due volte dal palo nel secondo tempo sia con Dzeko che con Kluivert e con Consigli che ha salvato più volte il risultato.

Con questo riscultato, un Sassuolo senza obbiettivi consolida il decimo posto, mentre la Roma resta in quinta piazza, mettendo a rischio, con la Champions League ormai un miraggio, anche l’Europa League. Infatti, il Milan è a solo un punto di distanza, mentre il Torino è -3 e la Lazio a -5 e tutte e tre le squadre devono ancora giocare la loro partita per la 37^ giornata di Serie A.

