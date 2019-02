L’ex agente di Koulibaly, Bruno Satin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Koulibaly alla Juventus? È legatissimo al Napoli, alla società e soprattutto alla città. Credo che non li tradirebbe mai per andare alla Juve. Però non dimentichiamoci che sono calciatori professionisti, per cui se si ha la possibilità di andare a giocare in palcoscenici più importanti, si ascolta, anche se ripeto lui è molto legato a Napoli”.

