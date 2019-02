Delio Rossi: “Ci vuole spessore per indossare la maglia del Napoli”

Delio Rossi ha parlato della sfida di domani del Napoli e del fatto che in campo scenderanno quelli che hanno giocato poco fino ad ora.

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Delio Rossi. Nel farlo ha parlato della sfida di domani del Napoli contro lo Zurigo, e si è soffermato sui giocatori che scenderanno in campo dato che molti hanno giocato poco fino ad ora. Queste le parole:

“Se giochi nel Napoli devi avere anche lo spessore per poter indossare quella maglia, questa gara di Europa League può essere l’occasione per chi ha giocato meno di avere una possibilità di mostrare il proprio valore.

Le squadre italiane in corsa in Europa League hanno le qualità per arrivare in fondo, ma non bisogna dimenticare è che ci sono squadre di alto livello in questa competizione.”

