Savoldi: “Scudetto? Si può, il Napoli ha giocatori universali”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Savoldi, ex calciatore del Napoli:

“Llorente, come ho sempre detto quando era già in orbita Napoli, è il numero 9 per eccellenza, un attaccante completo. I risultati mi danno ragione. Ancelotti lo considero un bravo allenatore, sta cambiando molto e questo per me è l’allenatore con qualità: quello che sa mettere la formazione che a suo avviso può essere vincente. Nel calcio non c’è mai niente di scontato.

Il Napoli ha tanti giocatori duttili, universali. Anche Insigne gioca o esterno o trequarti o seconda punta, così come Mertens gioca sia al centro che esterno. Ancelotti ha sempre un’arma per mettere in difficoltà la difesa avversaria, quindi non esiste una coppia per eccellenza. La mia esperienza di allenatore mi ha insegnato che non esiste una squadra base. Il Napoli per me è pronto per vincere lo scudetto.”

