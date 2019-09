Bruscolotti: “Ci sono i presupposti per vincere lo scudetto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli:

“Da ciò che stiamo vedendo ci sono i presupposti per vincere il campionato, la squadra da tempo insegue questo risultato e i calciatori presi sul mercato sono stati acquisti mirati. Già rimanere in scia è un segnale molto importante, di crescita. Aver cambiato ieri otto undicesimi vuol dire tanto, è stato fatto un grande lavoro. Bisogna fare i complimenti a tutti, ci vuole volontà e convinzione e finora stiamo vedendo questo. Di Lorenzo sta impressionando positivamente, ha saputo limitare Mané. È un piacere vedere questo Napoli”.

